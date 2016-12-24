الزمالك يرفض الراحة ويستأنف تدريباته غداً استعدادا للقمة

محمد حلمي يرفض الراحة في الزمالك

رفض محمد حلمي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، منح لاعبي الفريق راحة من تدريبات الفريق غداً عقب مواجهة الشرقية اليوم .

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في مباراة الجولة الـ17 في ختام مباريات الدور الأول ضمن منافسات الدوري والمقررة يوم الخميس المقبل على ملعب برج العرب .

الزمالك يستأنف تدريباته غداً استعداداً للاهلي

وقرر الجهاز الفني للفارس الأبيض استئناف الفريق لتدريباته غداً الأحد استعداداً لمباراة القمة أمام الغريم التقليدي الأهلي بالدوري .

وكان الزمالك قد حقق الفوز اليوم على فريق الشرقية بهدفين نظيفين في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة بالدوري الممتاز .