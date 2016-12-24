الكشف عن إصابة مهاجم الزمالك أمام الشرقية

طبيب الزمالك يكشف اصابة مايوكا

كشف مصطفى المنيري طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تفاصيل الإصابة التي تعرض لها المهاجم الزامبي إيمانويل مايوكا في مباراة الشرقية .

وخرج مايوكا مصاباً من مباراة الشرقية التي أقيمت اليوم على ملعب بتروسبورت ، حيث دفع محمد حلمي باحمد جعفر بديلاً له .

شد في العضلة الخلفية يضرب مايوكا

وأكد المنيري أن مايوكا يعاني من إصابة بشد في العضلة الخلفية وهو ما تسبب في خروجه من المباراة خوفاً من تفاقم الإصابة .

ومن المنتظر أن يخعع اللاعب لفحص طبي غداً في النادي لتحديد فترة غيابه عن صفوف الفارس الأبيض .