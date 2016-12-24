ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة الزمالك والشرقية

الزمالك يواصل انتصاراته على حساب الشرقية

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك انتصاراته في مبارياته المؤجلة، حيث حقق فوزاً ثميناً على حساب فريق الشرقية اليوم في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة .

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز على حساب نظيره الشرقية بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على استاد بتروسبورت .

الزمالك يزيد أوجاع الشرقية بهدفين نظيفين

وتقدم الزمالك بالهدف الأول عبر ظهيره الأيمن أسامة إبراهيم في الدقيقة 37، لنيتهي الشوط الأول بتقدم الأبيض 1 – 0 .

وفي الشوط الثاني، زاد الزمالك من تقدمه، حيث أحرز الهدف الثاني عن طريقة أحمد رفعت في الدقيقة 54 ، لينتهي اللقاء بفوز الزمالك 2 – 0 .

وبتلك النتيجة، رفع الزمالك رصيده لـ34 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الشرقية عند 8 نقاط في المركز الأخير