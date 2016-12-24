صدمة جديدة للزمالك قبل قمة الأهلي

أزمة في الزمالك قبل القمة

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة محمد حلمي صدمة جديدة قبل مباراة القمة المقبلة أمام النادي الأهلي بالدوري .

ويلتقي الزمالك مع نظيره الأهلي يوم الخميس المقبل في إطار منافسات الجولة الـ17 في ختام مباريات الدور الأول بالدوري الممتاز والمقررة على ملعب برج العرب .

أسامة إبراهيم يغيب عن القمة للإيقاف

وتأكد بشكل رسمي غياب الظهير الأيمن أسامة إبراهيم عن صفوف الزمالك في مباراة القمة بسبب الإيقاف بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة الشرقية المقامة حالياً في بتروسبورت .

وحصل أسامة إبراهيم على بطاقة صفراء هي الثالثة له بعدما حصل على اثنين في مباراتي سموحة والإنتاج الحربي، ليغيب اللاعب عن القمة .

وسيواجه الزمالك أزمة كبيرة في الجبهة اليمني قبل القمة بعد إيقاف أسامة إبراهيم وإصابة الظهير الأساسي سعد حسني .

وكان الزمالك قد تلقى صدمة بإصابة صانع ألعابه أيمن حفني وإحتمالية غيابه عن القمة أيضاً .