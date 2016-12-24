الأهلي يتوصل لإتفاق مع صفقته الأفريقية الجديدة

الأهلي يحسم صفقة المهاجم الأفريقي

يجهز مسئولو النادي الأهلي مفاجأة نارية في صفقة اللاعب الأفريقي الذي يسعى الجهاز الفني بقيادة حسام البدري للتعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الشتوية .

وأكد مصدر في الأهلي أن النادي توصل لإتفاق مبدئي مع نادي بتروجيت على التعاقد مع مهاجمه الدولي الأثيوبي شيمس بيكلي خلال شهر يناير المقبل .

مهاجم بتروجيت على أبواب الأهلي لخمس سنوات

وسيكون التعاقد مع المهاجم الأثيوبي بعقد يمتد لمدة خمس سنوات مقبلة، حيث من ينتظر مسئولو الأهلي الإتفاق النهائي للحصول على توقيع اللاعب .

وفشل الأهلي في التعاقد مع مهاجم أفريقي من خارج الدوري المصري بسبب المغالاة المالية وازمة الدولار التي تعاني منها البلد حالياً .