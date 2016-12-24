صفقة الأهلي ونجم داونز في طريقها للفشل 

دوللي يبعتد عن الأهلي من أجل الإحتراف في أوروبا

باتت مساعي النادي الاهلي في التعاقد مع اللاعب كيجان دوللي نجم نادي صن داونز الجنوب أفريقي خلال فترة الإنتقالات الشتوية في طريقها للفشل .

ورفض دوللي صانع ألعاب صن داونز العرض المقدم من النادي الأهلي من أجل التعاقد معه مفضلاً الإحتراف في أوروبا .

عروض أوروبية تبعد دوللي عن الأهلي

ويمتلك دوللي عدة عروض أوروبية أبرزها عرضاً من نادي أولمبياكوس اليوناني الذي يسعى بكل قوة للتعاقد معه في الشتاء .

ويعد دوللي واحداً من أبرز لاعبي صن دوانز وساهم بقوة في فوز الفريق بلق بدوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي