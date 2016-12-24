اخبار الاهلى

صفقة الأهلي ونجم داونز في طريقة للفشل 

كتب وليد مجدي
- 24 ديسمبر، 2016 8:19 م
20,206
keagan-dolly_12p9t04kpvk8n1nmd7vzz59xsv

أخبار متعلقة:

 دوللي يبعتد عن الأهلي من أجل الإحتراف في أوروبا

باتت مساعي النادي الاهلي في التعاقد مع اللاعب كيجان دوللي نجم نادي صن داونز الجنوب أفريقي خلال فترة الإنتقالات الشتوية في طريقها للفشل .

ورفض دوللي صانع ألعاب صن داونز العرض المقدم من النادي الأهلي من أجل التعاقد معه مفضلاً الإحتراف في أوروبا .

عروض أوروبية تبعد دوللي عن الأهلي

ويمتلك دوللي عدة عروض أوروبية أبرزها عرضاً من نادي أولمبياكوس اليوناني الذي يسعى بكل قوة للتعاقد معه في الشتاء .

 

ويعد دوللي واحداً من أبرز لاعبي صن دوانز وساهم بقوة في فوز الفريق بلق بدوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي

شارك برأيك !!