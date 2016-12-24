تعرف على التشكيل الرسمي للزمالك أمام الشرقية

مايوكا يقود هجوم الزمالك أمام الشرقية

أعلن محمد حلمي المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك عن التشكيل الذي سيخوض به مباراته اليوم أمام الشرقية بعد قليل.

ويستضيف الزمالك اليوم نظيره الشرقية على ملعب بتروسبورت صمن منافسات المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الرابعة في الدوري الممتاز والمقرر انطلاقها في تمام الساعة السابعة مساءً.

وجاء تشكيل الزمالك فيه بعض التغييرات خاصة في ظل والغيابات التي يعاني منها القلعة البيضاء في ظل الإيقافات والإصابات التي ضربت الفريق.

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد ناصف وأحمد دويدار وشوقي السعيد وأسامة إبراهيم.

خط الوسط: إبراهيم صلاح ومعروف يوسف وريكو وأحمد رفعت.

خط الهجوم: محمد إبراهيم ومايوكا.