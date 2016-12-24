كلام نهائي.. اتحاد الكرة يوجه صفعة للزمالك ويصر على موعد القمة

رسميًا.. مباراة القمة في موعدها

حسم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة الجدل حول أزمة موعد مباراة القمة التي ستجمع بين الأهلي والزمالك.

وشهدت الدقائق الماضية أنباء قوية حول تأجيل مباراة القمة بناء على طلب الأمن.

وعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال الساعات القليلة الماضية اجتماعًا لمناقشة الخطاب الرسمي الذي أرسله الزمالك لتأجيل القمة خاصة وأنها ستكون بالتزامن مع موعد افتتاح بعض المنشآت في القلعة البيضاء.

وأصدر اتحاد الكرة فرمانًا بإقامة المباراة في موعدها المحدد ورفض أي طلب بتأجيلها.

وحدد اتحاد الكرة يوم 29 من الشهر الجاري الموافق الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الممتاز على أن تقام على ملعب الجيش ببرج العرب.

ونفى مسئولو الاتحاد وصول أي خطابات رسمية من الأمن تفيد بتأجيل مباراة القمة.

يذكر أن الأهلي يتصدر قمة الدوري برصيد 42 نقطة ويطمع في تأكيد صدارته بحصد ثلاث نقاط جديدة.