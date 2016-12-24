الأهلي يستأنف تدريباته في غياب حسام غالي

حسام غالي يغيب عن تدريبات الأهلي الجماعية

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني حسام البدري اليوم السبت تدريباته بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها.

وكان حسام البدري قد منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة بعد مباراة الفريق الأخيرة أمام الألومنيوم في كأس مصر.

وشهدت تدريبات الأهلي اليوم غياب حسام غالي لاعب وسط الفريق عن التدريبات الجماعية.

وأكد مدر بالجهاز الفني للفريق أن غالي حصل على إذن من الجهاز الفني بالغياب عن التدريبات بسبب بعض الأمور الشخصية الخاصة به.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة هامة يوم الخميس المقبل أمام نظيره الزمالك ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الأهلي قمة الدوري الممتاز برصيد 42 نقطة متربعًا بهم على عرش الدوري.