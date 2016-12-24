عاجل.. الأمن يطلب تأجيل مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

القمة في طريقها للتأجيل

ترددت أنباء قوية عن وجود اتجاه لدى الاتحاد المصري لكرة القدم لتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقبلة في الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على نظيره الزمالك يوم الخميس المقبل في ختام مباريات الدور الأول من الدوري الممتاز والمدرجة ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري.

وشهدت الساعات القليلة الماضية وجود بعد الطلبات الأمنية التي تطالب بتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وعلى الرغم من نقل الاتحاد المصري لكرة القدم المباراة إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية إلا أن الأمن رفض فكرة إقامة المباراة من الأساس.

ويبدو أن المباراة في طريقها الأخير للتأجيل خاصة وأن الزمالك خاطب الاتحاد المصري رسميًا لتأجيلها بسبب زيارة رئيس الوزراء للنادي.

وأشارت الأنباء إلى أن المباراة سيتم تأجيلها لتقام خلال شهر فبراير المقبل بعد أم إفريقيا.