الزمالك يخاطب الجبلاية رسميًا لتأجيل القمة

مرتضى منصر يطلب بتأجيل القمة

أرسل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور خلال الساعات القليلة الماضية خطابًا رسميًا لاتحاد الكرة بخصوص موعد مباراة القمة.

وطلب رئيس الزمالك خلال خطابه بتأجيل مباراة القمة وتأجيل موعدها خاصة وأن المباراة ستكون قبل زيارة رئيس الوزراء للنادي الأبيض بيوم.

ويستعد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء لعمل زيارة إلى نادي الزمالك لافتتاح بعد المنشئات بالقلعة البيضاء منها مسجد النادي.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي والزمالك يوم الخميس المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الممتاز.

وكان الأهلي قد أعلن استعداده في وقت سابق على خوض المباراة في موعدها ورفض تأجيلها.

يذكر أن الأهلي يتصدر قمة الدوري الممتاز برصيد 42 نقطة.