أخبار برشلونة.. إنريكي يجد ضالته في الجبهة اليمنى للبرسا

برشلونة على أعتاب خطف ظهير فالنسيا

شهدت الفترة الأخيرة جهود مكثفة من جانب مسئولي وإدارة نادي برشلونة الإسباني من أجل التعاقد مع ظهير أيمن خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك بعدما فشل اللاعب أليكس فيدال في إقناع المدرب لويس إنريكي بإمكانياته الفنية بعد رحيل البرازيلي داني ألفيش إلى اليوفنتوس بداية الموسم الجاري.

وأشارت عدة تقارير صحفية واردة عن صحيفة سبورت أن إدارة برشلونة وصلت إلى هدفها وحصلت على الظهير الأيمن الذي سيزين صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

وشددت الصحيفة على أن هناك اتفاق بين إدارة النادي الكتالوني مع اللاعب ولكن لن يتم الإعلان عنه قبل نهاية الموسم.

وأضافت الصحيفة أن هناك اتفاق بين برشلونة واللاعب على عقد لخمس سنوات وأن هناك ثقة في أروقة الإدارة بأن اللاعب لديه إمكانيات تستحق المبلغ الذي سيُدفع من أجله، والذي يتوقع أن يصل إلى 30 مليون يورو.