أخبار ريال مدريد.. الريال يرغب في خطف نجم الجزائر

منافسة بين الريال وبايرن عن ضم فوزي غلام

أكدت تقارير إعلامية أسبانية على رغبة نادي ريال مدريد في التعاقد مع فوزي غلام ظهير نادي نابولي الإيطالي ومنتخب الجزائر.

واشارت صحيفة أس الأسبانية إلى أن غلام بات هدفاً لريال مدريد في ظل وجود منافسة من جانب بايرن ميونخ الألماني الذي يريد اللاعب أيضاً.

ويتطلع ريال مدريد لضم غلام خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل وجود حظر على الفريق الأسباني لإبرام تعاقدات في الشتاء القادم.

ومن المقرر أن يتواجد فوزي غلام بصحبة منتخب الجزائر في كأس أمم أفريقيا 2017 التي ستنطلق خلال شهر يناير القادم بالجابون.