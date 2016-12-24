ثنائي الأهلي يعود من السعودية

فتحي والسعيد ينتظمان في تدريبات الأهلي

عاد الثنائي أحمد فتحي وعبد الله السعيد إلى القاهرة بعد أن تواجدا في المملكة العربية السعودية خلال الأيام القليلة الماضية.

وكان فتحي والسعيد قد توجها إلى السعودية من أجل أداء مناسك العمرة خلال الفترة الحالية، في ظل حصولهما على راحة من الجهاز الفني للأهلي.

وغاب فتحي والسعيد عن المباراة الأخيرة للأهلي أمام الألومنيوم في إطار مباريات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

ومن المقرر أن ينتظم فتحي والسعيد في تدريبات الأهلي مساء اليوم السبت استعداداً لملاقاة الزمالك في الدوري المصري.

وسيلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الخميس القادم في إطار مباريات الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.