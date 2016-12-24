الزمالك يتسبب في تأجيل انتقال لاعبي الأهلي لطنطا والنصر للتعدين

الأهلي يؤجل انتقال لاعبيه لطنطا والنصر للتعدين

قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة حسام البدري تأجيل حسم ملف انتقال لاعبيه الشباب إلى صفوف فريقي طنطا والنصر للتعدين.

وكان فريقي طنطا والنصر للتعدين قد طلبا التعاقد مع أربعة لاعبين من صفوف فريق الشباب بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي في تأجيل حسم الملف إلى ما بعد مباراة الفريق أمام الزمالك التي ستقام يوم الخميس القادم على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

وجاء قرار الجهاز الفني للأهلي في ظل رغبته في التركيز الشديد على المباراة المقبلة للفريق أمام الزمالك وعدم تشتيت تفكيره بانتقال اللاعبين.