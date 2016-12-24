الصين تنقذ الأهلي من جون أنطوي

عرض صيني لجون أنطوي

ينتظر النادي الأهلي وصول عرضاً من أحد الأندية الصينية للتعاقد مع الغاني جون أنطوي مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويرغب الأهلي في تسويق أنطوي خارج الدوري المصري من أجل فتح المجال أمام الفريق للتعاقد مع لاعب أجنبي خلال الفترة المقبلة.

وحصل جون أنطوي على عرضاً من أحد أندية الدوري الصيني، حيث من المقرر أن يصل العرض إلى إدارة الأهلي خلال الأيام القليلة القادمة.

الجدير بالذكر أن أنطوي لا يشارك بصورة أساسية مع النادي الاهلي خلال المباريات الأخيرة من عمر الدوري المصري في ظل وجود النية للتفريط في خدماته.