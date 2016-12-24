السولية يبدأ عودة تدريجية لتدريبات الأهلي

السولية يخوض مراناً بدنياً مع الأهلي

يبدأ اللاعب عمرو السولية لاعب خط وسط النادي الأهلي عودة تدريجية إلى تدريبات الفريق مساء اليوم السبت خلال مران الفريق.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مراناً مساء اليوم السبت في إطار استعدادات الفريق لمواجهة الزمالك يوم الخميس القادم بالدوري المصري.

وسيخوض عمرو السولية تدريبات بدنية خفيفة خلال المران، استعداداً للدخول بقوة في تدريبات الفريق الجماعية خلال الأيام المقبلة.

كما يستكمل أحمد حجازي تدريباته التأهيلية خلال مران السبت، من أجل الاستعداد للتواجد في التدريبات الجماعية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وسيعود أحمد عادل عبد المنعم للظهور في تدريبات الأهلي مساء السبت أيضاً بعد أن حصل على أجازة خلال الأيام الماضية بسبب زواجه.