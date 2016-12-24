صدمة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك

إصابة باسم علي بتمزق في أربطة الركبة

أعلن خالد محمود طبيب النادي الأهلي عن صدمة للفريق قبل أيام قليلة من مواجهته للزمالك في ختام مباريات الدور الأول من الدوري المصري.

أكد طبيب الأهلي على أن الأشعة والفحوصات الطبية التي خضع لها باسم علي أثبتت إصابته بتمزق في أربطة الركبة الداخلية.

وأشار طبيب الأهلي إلى أن باسم علي خضع لأشعة وفحوصات طبية خلال الساعات الماضية من أجل تحديد مدى الإصابة التي تعرض لها مؤخراً.

واختتم طبيب الأهلي حديثه بالتأكيد على عدم قدرة باسم علي على اللحاق بالمواجهة المقبلة للفريق والتي سيلتقي خلالها مع الزمالك.

وسيلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الخميس القادم في إطار مباريات الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز.