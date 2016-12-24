اتحاد الكرة يكشف عن حكم مباراة الزمالك والشرقية

عبد الحميد يدير مباراة الزمالك والشرقية

كشفت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك والشرقية التي تقام مساء اليوم السبت.

وسيلتقي الزمالك مع الشرقية مساء السبت في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز على ملعب بتروسبورت.

وأكدت لجنة الحكام الرئيسية على إدارة هشام عبد الحميد للمباراة كحكم أول، إلى جانب إبراهيم عبد الوهاب وإسلام أبو العز كمساعدين، وأحمد شلبي الحكم الرابع.

كما سيدير محمد قطب المباراة التي تقام في دور الـ32 من مسابقة كأس مصر، ويعاونه محمد المصري ومحمود حسين، إلى جانب عبد الله عكاشة الحكم الرابع.