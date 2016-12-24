4 لاعبين خارج حسابات البدري في أفريقيا

البدري يستقر على استبعاد أربعة لاعبين في أفريقيا

استقر حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي على استبعاد أربعة لاعبين من قائمة الفريق الأفريقية استعداداً لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا.

وقرر البدري استبعاد محمد حمدي زكي ومسعد عوض وأكرم توفيق بالإضافة إلى جون أنطوي من قائمة الأهلي في البطولة الأفريقية.

ويرغب الأهلي في الاستغناء عن جون أنطوي بصورة نهائية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل التعاقد مع لاعب أجنبي آخر.

ومن المحتمل أن يستغني البدري عن قيد واحد من الثلاثي صبري رحيل وباسم علي وعماد متعب في القائمة، ولكنه لم يستقر بعد على الأمر.

ومن المقرر أن يعلن الأهلي عن قائمته الأفريقية المبدئية خلال الأيام القليلة القادمة، قبل تسليمها مباشرة إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.