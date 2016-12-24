مهاجم الزمالك يطير إلى الصين

مرتضى منصور يعلن موافقته على احتراف باسم مرسي

أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن موافقته على احتراف اللاعب باسم مرسي مهاجم الفريق في الدوري الصيني.

وأشار رئيس الزمالك إلى أن نادي الزمالك تلقى عرضاً من صفوف أحد الأندية الصينية من أجل الحصول على خدمات باسم مرسي مقابل مليوني دولار على سبيل الإعارة.

وشدد رئيس الزمالك على أنه وافق على انتقال اللاعب للصين نظراً للمقابل المادي الكبير الذي سيحصل عليه النادي نظير إتمام الصفقة.

واختتم رئيس الزمالك حديثه بالتأكيد على أن الزمالك سيستغل المقابل المادي من صفقة باسم مرسي من أجل إتمام التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد.