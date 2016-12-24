التشكيل المتوقع للزمالك أمام الشرقية

محمد حلمي يستقر على تشكيل الزمالك أمام الشرقية

استقر الجهاز الفني لنادي الزمالك على تشكيل الفريق في مواجهة الشرقية التي ستقام مساء اليوم الخميس، والمؤجلة من الجولة الرابعة للدوري المصري.

وقرر محمد حلمي الاعتماد على الثنائي أحمد دويدار وشوقي السعيد في خط دفاع الفريق، في حين سيتواجد صلاح ريكو وأحمد رفعت في خط الوسط.

وسيظهر محمد إبراهيم كأساسياً في تشكيل الزمالك إلى جانب إيمانويل مايوكا، في ظل إصابة باسم مرسي مهاجم الفريق خلال المران الأخير أمس الجمعة.

ويرغب الزمالك في تحقيق الفوز على حساب الشرقية قبل انتقاله إلى برج العرب حيث مواجهة الأهلي في القمة المصرية يوم الخميس القادم.

ومن المتوقع أن يكون التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد ناصف وأحمد دويدار وشوقي السعيد وأسامة إبراهيم.

خط الوسط: إبراهيم صلاح ومعروف يوسف وصلاح ريكو وأحمد رفعت.

خط الهجوم: محمد إبراهيم ومايوكا.