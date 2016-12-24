بث مباشر يلاشوت .. مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية في الدوري المصري والقناة الناقلة HD

موعد مباراة الزمالك والشرقية في الدوري المصري

يدخل نادي الزمالك في مباراة صعبة أمام فريق الشرقية مساء اليوم السبت 24-12-2016 في إطار مباريات الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك والشرقية في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة –الثامنة مساءً بتوقيت السعودية – في الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والشرقية اليوم

يستعد الزمالك لملاقاة الشرقية في الجولة الرابعة من الدوري المصري على قنوات أون سبورت في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة – الثامنة مساءً بتوقيت السعودية-.

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يلا شوت كورة اون لاين مشاهدة مباراة مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر اليوم

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القنوات الناقلة مباراة الزمالك والشرقية

ومن المقرر أن تنقل المباراة على قنوات أون سبورت في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة – الثامنة مساءً بتوقيت السعودية-.

كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية

يمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية اليوم بث مباشر بدون تقطيع بجودة عالية عبر أون سبورت، جدير بالذكر ان مبارة الزمالك والشرقية تقام في إطار مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

تنطلق مباراة الزمالك والشرقية اليوم فى تمام السابعة مساء في الدوري المصري الممتاز، وتنقل قناة بي إن سبورت، مباراة الزمالك والشرقية بث مباشر اليوم من خلال تغطية قوية للمباراة.

يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية اليوم 24/12/2016

يذيع يلا شوت نقل بث مباشر لمباراة مباراة الزمالك والشرقية، كما يمكنكم معرفة رابط مشاهدة مباراة الزمالك والشرقية الان بدون تقطيع، حيث تذاع المباراه الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة