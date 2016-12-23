باسم علي يقترب من الرحيل عن الأهلي

اقترب باسم علي الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من الرحيل عن القلعة الحمراء في يناير المقبل بعدما بات اللاعب خارج حسابات الجهاز الفني.

ولم يشارك اللاعب مع الأهلي هذا الموسم سوى في مباراة وحيدة أمام الإسماعيلي في افتتاح الدوري وخرج منها للإصابة لكنه استبعد في العديد من المباريات.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب أنه ينوي الرحيل في يناير وأن هناك أكثر من نادي يرغب في التعاقد معه وفي مقدمتهم المقاولون العرب.

وأضاف المصدر بأن نادي المقاولون العرب سيرسيل عرضا رسميا خلال الأيام المقبلة إلى الأهلي للمطالبة بضم اللاعب لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.