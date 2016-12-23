مدرب ميلان يعلق عقب تتويج فريقه بلقب كأس السوبر الإيطالي

مونتيلا: التتويج بلقب كأس السوبر الإيطالي إنجاز

أبدى الإيطالي فينشينسو مونتيلا المدير الفني لميلان سعادته الكبيرة بعد تتويج فريقه بلقب كأس السوبر الإيطالية عقب الفوز على يوفنتوس بركلات الترجيح.

ونحح ميلان في التتويج بلقب كأس السوبر الإيطالي بعدما حقق الفوز على يوفنتوس بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف في شباك كل فريق.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب نهاية المباراة قال مونتيلا “أنا سعيد جدا بالفوز الذي تحقق والتتويج باللقب بالإضافة إلى الأداء الذي ظهر به الفريق طوال المباراة:.

وأضاف “التتويج بلقب السوبر الإيطالي بمثابة إنجاز خاص بالنسبة لي وهو بداية عهد جديد نحو مستقبل أفضل للميلان”.

وأتم حديثه “أشيد بالعناصر الشابة التي شاركت في هذا اللقاء وساهمت في تحقيق الفوز وفي مقدمتهم الحارس دوناروما”.