الشيخ يشيد بنجم الأهلي ويصفه بالأكثر خلقا

الشيخ يتغنى في أحمد فتحي

أشاد أحمد الشيخ لاعب الأهلي والمعار إلى مصر المقاصة بزميله أحمد فتحي واصفه بالأكثر خلقا في القلعة الحمراء.

وكان الشيخ قد أعير مطلع الموسم الحالي إلى مصر المقاصة بعدما فشل في حجز مكان أساسي له في تشكيل الأهلي الموسم الماضي فترة توالي الهولندي مارتن يول تدريب الأهلي ، لكن اللاعب ظهر بمستوى مميز هذا الموسم مع الفريق الفيومي حيث يتصدر صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 9 أهداف بالمشاركة مع زميله في الفريق نانا بوكو والذي رحل إلى الشباب الإماراتي.

وخلال تواجده ببرنامج “الجمعة في مصر” والذي يذاع علر فضائية “إم بي سي مصر” قال الشيخ “أحمد فتحي أكثر اللاعبين خلقا في الأهلي وكان دائم التحفيز لي حيث كان يتحدث معي كثيرا”.