ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة يوفنتوس وميلان في نهائي كأس السوبر الإيطالي

ميلان يتوج بطلا لكأس السوبر الإيطالي بالفوز على يوفنتوس بركلات الترجيح

توج ميلان بلقب كأس السوبر الإيطالي وذلك بعدما نجح في تحقيق الفوز على يوفنتوس 4 – 3 بركلات الترجيح وذلك بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله والتي أقيمت على ستاد “جاسم بن حمد” بنادي السد بالعاصمة القطرية الدوحة.

بداية المباراة كانت قوية من جانب أبناء السيدة العجوز حيق تمكن كيليني من إحراز الهدف الأول في الدقيقة 18 ، لكن بونافينتورا نجح في إدراك التعادل للروسونيري في الدقيقة 38 ، لينتهي الشوط الأول على واقع التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني حاول كل فريق في إضافة الهدف الثاني وكان يوفنتوس الأخطر على مدار الشوط لكن الشوط الثاني انتهى بالتعادل الإيجابي لتذهب المباراة إلى شوطين إضافيين وظلت النتيجة على حالها ليلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لميلان.