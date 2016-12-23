ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة الاتحاد والرائد في الدوري السعودي

كهربا بقود اتحاد جدة لتحقيق فوز مثير على الرائد

حقق اتحاد جدة فوزا مثيرا على ضيفه الرائد بثلاثى أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد “الجوهرة المشعة” في إطار مباريات الجولة الرابعة عشر من دوري جميل السعودي للمحترفين.

افتتح فهد المولد أهداف الاتحاد بعدما أحرز الهدف الأول في الدقيقة 21 من ركلة جزاء لينتهي الشوط الأول على واقع تقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني تمكن أحمد الحبيب من إدراك التعادل محرزا هدف الرائد في الدقيقة 47 ، وأضاف سعيد المولد الهدف الثاني للرائد في الدقيقة 51 ، ليعود المصري محمود عبد المنعم “كهربا” في إدراك التعادل للاتحاد في الدقيقة 62 ، وينجح بعدها فهد إبراهيم الأنصاري في إحراز الهدف الثالث للاتحاد في الدقيقة 81 لتمر الدقائق المتبقية دون جديد وتنتهي المباراة بفوز الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وشهدت المباراة مشاركة المصري محمود عبد المنعم “كهربا” مع اتحاد جدة ونجح في إحراز الهدف الثاني لفريق ليصل للهدف 12 هذا الموسم.

وبهذا الفوز رفع اتحاد جدة رصيده إلى النقطة 34 في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الهلال صاحب الصدارة ، بينما توقف رصيد الرائد عند 16 نقطة في المركز الثامن.