أحمد الشيخ يتوقع الفائز بالقمة

أحمد الشيخ: أتوقع فوز الأهلي بالقمة

كشف أحمد الشيخ لاعب الأهلي والمعار إلى مصر المقاصة عن توقعه بمن سيفوز في القمة المقبلة والتي ستجمع بين الزمالك والأهلي.

ويلتقي الزمالك مع نظيره الأهلي الخميس المقبل على ستاد “الجيش” ببرج العرب بالإسكندرية في قمة مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري المصري.

وخلال تواجده ببرنامج “الجمعة في مصر” والذي يذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر” قال الشيخ “أتوقع فوز الأهلي بالقمة فهو الفريق الأجهز من كل النواحي”.

وأضاف “الأهلي ظهر بمستوى مميز هذا الموسم وأتوقع فوزه بالقمة وأتمنى حصول مصر المقاصة على الدوري”.