الشيخ يفجر مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص مارتن يول

الشيخ: مارتن يول كان يريد أن يزوجني إبنته

فجر أحمد الشيخ لاعب الأهلي والمعار إلى صفوف مصر المقاصة مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص الهولندي مارتن يول المدير الفني السابق للأهلي.

ولم يشارك الشيخ مع الأهلي خلال تواجد المدرب الهولندي مع الأهلي والذي قاده للتتويح بلقب الدوري المصري الموسم الماضي.

وخلال تواجده ببرنامج “الجمعة في مصر” الذي يذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر” قال الشيخ مارتن يول كان يريد أن يزوجني إبنته وهو مدرب من الناحية العامة محترم جدا”.

وظهر الشيخ مستوى مميز مع المقاصة هذا الموسم حيث نجح في إحراز 9 أهداف محتلا صدارة الترتيب بالمشاركة مع زميله نانا بوكو.