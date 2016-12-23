مهاجم الزمالك يوضح موقفه من التواجد في القمة

باسم مرسي يؤكد تواجده في مباراة القمة

أكد باسم مرسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن الإصابة التي يعاني منها بمزق في العضلة الضامة لن تمنعه من التواجد في مباراة القمة أمام الأهلي.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في قمة مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز الخميس المقبل على ستاد “الجيش” ببرج العرب بالإسكندرية.

وفي تصريح لمهاجم الزمالك قال “تعرضت لهذه الإصابة في المباراة السابقة أمام الانتاج الحربي وتحاملت على نفسي حيث رفضت الخروج من المباراى وأصررت على استكمالها.

وأضاف “أمامي 5 أيام حتى موعد القمة وهذا وقت كافٍ للتعافي من الإصابة وأطمئن جماهير الزمالك بأنني سألحق بالمباراة”.