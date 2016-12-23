مدافع الزمالك يرفض التجديد ويصر على الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية

دويدار يرفض تمديد تعاقده مع الزمالك ويفضل الرحيل

رفض أحمد دويدار مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء وأدبى رغبته في الرحيل عن الفريق في يناير المقبل.

ولم يتمكن دويدار من حجز مكان أساسي له مع الزمالك هذا الموسم ، حيث فضل الجهاز الفني للفريق الأبيض الثنائي علي جبر ومحمود حمدي “الونش”.

وتلقى اللاعب عرضا من نادي سموحة للانتقال إليه في فترة الانتقالات الشتوية بعدما أبدى حلمي طولان المدير الفني للفريق السكندري رغبته في جلبه لصفوف فريقه.

وكان الزمالك قد نجح في تجديد عقد كلا من إبراهيم صلاح ومحمود عبد الرحيم “جنش” وتوصل إلى اتفاق مع باسم مرسي لتمديد تعاقده مع الفريق ، لكنه فشل في التوصل لاتفاق مع دويدار الذي يصر على الرحيل في يناير.