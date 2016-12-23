حارس الأهلي يتلقى عروضا للرحيل في يناير

مسعد عوض يفاضل بين عرضي المقاولون العرب وبتروجت

تلقى مسعد عوض حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي عرضين من ناديي المقاولون العرب وبتروجت للانتقال إلى أحدهما في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان الاهلي قد أعلن موافقته على رحيل حارسه في يناير المقبل بشرط أحضار عرض مناسب لإمكانيات اللاعب.

ولم يحظى عوض بثقة الجهاز الفني للأهلي بقيادة حسام البدري حيث يعتمد في تشكيلة على شريف إكرامي ومحمد الشناوي ثم أحمد عادل عبد المنعم.

ويفاضل عوض بين أحد العرضين قبل أن يتخذ قراره النائي وإن كانت المؤشرات تشير إلى اقتراب اللاعب في الرحيل إلى بتروجت بعد الوعود التي تلقاها بالمشاركة أساسيا في صفوف الفريق.