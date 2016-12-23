لاعب الأهلي يقترب من الانضمام للشرقية

أحمد حمدي يقترب من الشرقية

بات أحمد حمدي لاعب شباب الأهلي قريبا من الانضمام لفريق الشرقية لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة وذلك في قترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ولم ينجح حمدي في المشاركة هذا الموسم مع الأهلي منذ تولي حسام البدري مسئولية تدريب الفريق الأول للمارد الأحمر حيث كان اللاعب واحدا ن عناصر الفريق في الموسم الماضي عندما تولى جوزيه بيسيرو مهمة القيادة الفنية للأهلي.

وبعدما تولى بيسيرو مسئولية تدريب سبورتينج براجا مطلع الموسم الحالي طلب من إدارة الأهلي التعاقد مع اللاعب لكن الطرفان لم يتوصلا إلى اتفاق لانتقال اللاعب للاحتراف في الدوري البرتغالي.

وكشف مصدر مقرب داخل الأهلي أن حسام البدري وافق على إعارة اللاعب إلى فريق الشرقية من أجل اكتساب المزيد من الخبرات في الدوري وأن الصفقة باتت وشيكة ويتبقى فقط الإعلان الرسمي.