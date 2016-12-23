معسكر مغلق للأهلي قبل مواجهة الزمالك

البدري يستقر على دخول الأهلي في معسكراً قبل القمة

قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة حسام البدري المدير الفني للفريق الدخول في معسكراً مغلقاً قبل مواجهة الزمالك في الدوري المصري.

وسيلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الخميس القادم في ختام مباريات الدوري الأول من الموسم الجاري من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يحدد حسام البدري موعد معسكر الأهلي بعد مران الفريق مساء غداً السبت، حيث يفاضل بين أن يكون المعسكر لمدة يومين أو ثلاثة.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي في توفير مناخ جيد للاعبين قبل خوض المباراة، وذلك بعدما تمكن من تحقيق الفوز على الفريق بستة أهداف دون رد في كأس مصر.