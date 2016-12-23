رسمياً.. صدمة للأهلي من اتحاد الكرة

اتحاد الكرة يرفض فتح الاستبدال رسمياً

قررت الجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم فتح باب الاستبدال خلال شهر يناير القادم، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد مساء اليوم الجمعة.

وعقدت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة مساء اليوم الجمعة في السادس من أكتوبر، حيث تم طرح مقترح فتح باب الاستبدال خلال الاجتماع.

وقررت الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء رفض فتح باب الاستبدال خلال فترة الانتقالات المقبلة، مع التأكيد على ضرورة استكمال المسابقة بنفس اللوائح التي بدأت بها.

وكان الأهلي وعدد من الأندية المصرية قد طلبت فتح باب الاستبدال في يناير القادم، في الوقت الذي رفض فيه الزمالك المقترح.