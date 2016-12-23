رسمياً.. قمة الأهلي والزمالك في برج العرب

الأمن يوافق على إقامة القمة في برج العرب

حصل الاتحاد المصر لكرة القدم على موافقة الجهات الأمنية بشأن إقامة مباراة الاهلي والزمالك على ملعب برج العرب بالأسكندرية.

وكان اتحاد الكرة قد اعلن عن إقامة مباراة القمة في ملعب بتروسبورت الذي تم وضعه للقاء أثناء تسكين مباريات البطولة المحلية.

إلا أن الامانة العامة للقوات المسحلة قامت بإرسال موافقتها على استضافة ملعب برج العرب للمباراة التي تقام يوم الخميس القادم.

وحصل الزمالك على موافقة الزمالك بشأن إقامة المباراة في برج العرب بدلاً من بتروسبورت، وذلك بصفته مستضيف المباراة.