غيابات بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة الشرقية

الزمالك يعلن قائمته لمواجهة الشرقية

أعلن محمد حلمي المدير الفني لنادي الزمالك عن قائمة فريقه لمواجهة الشرقية المقرر إقامتها مساء غداً السبت في الدوري المصري.

وشهدت قائمة الزمالك غياب عدد كبير من اللاعبين إما بسبب الإيقاف أو الإصابة، وذلك قبل ايام قليلة من مواجهة الفريق للأهلي.

وسيلتقي الزمالك مع الشرقية في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن الزمالك كلاً من محمد مسعد وعلي فتحي ومصطفى فتحي وأيمن حفني للإصابة ورمزي خالد وأحمد توفيق فنية، وعلي جبر ومحمود حمدي “الونش” ومحمود دونجا وطارق حامد للإيقاف.

وتتكون قائمة الزمالك:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي وعمر صلاح.

خط الدفاع: محمد ناصف وأحمد دويدار وإسلام جمال وأسامه ابراهيم وشوقي السعيد وحسني فتحي.

خط الوسط: معروف يوسف وإبراهيم صلاح وأحمد رفعت وصلاح ريكو ومحمد إبراهيم ومحمود شيكابالا وستانلي أوهاويتشي.

خط الهجوم: أحمد جعفر ومايوكا وباسم مرسي.