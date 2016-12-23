الداخلية يصبح منافساً للأهلي في دور الـ16 بكأس مصر

الداخلية يتأهل لملاقاة الأهلي بالكأس

تأهل فريق الداخلية إلى دور الـ16 من مسابقة كأس مصر بعدما تغلب على فريق الجونة بهدف نظيف مساء اليوم الجمعة.

ونجح الداخلية في التفوق على الجونة ليتأهل لملاقاة الأهلي في الدور القادم من المسابقة، بعدما تأهل الأحمر على حساب الألومنيوم.

وكان الاهلي قد تغلب على الألومنيوم بستة أهداف دون رد مساء أمس الخميس في إطار مباريات دور الـ32 من البطولة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والداخلية في دور الـ16 من مسابقة كأس مصر خلال شهر مارس القادم، حيث لم يحدد اتحاد الكرة المصري موعدها النهائي حتى الآن.