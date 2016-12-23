مفاجأة سارة للأهلي وحزينة للزمالك قبل القمة

إصابة باسم مرسي

تعرض اللاعب باسم مرسي مهاجم نادي الزمالك لإصابة في العضلة الضامة خلال تدريب فريقه مساء اليوم الجمعة استعداداً لمواجهة الشرقية.

وشعر باسم مرسي بألام في العضلة الضامة خلال مران الزمالك، وهو ما أدى إلى عدم استكماله للتدريب ومغادرته له.

وتأكد بشكل نهائي غياب باسم مرسي عن مواجهة الزمالك امام الشرقية مساء غداً السبت في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة للدوري المصري.

وتحوم الشكوك حول قدرة مرسي على المشاركة في لقاء الزمالك أمام الأهلي، وهو ما سيحدده الجهاز الطبي للقلعة البيضاء مساء اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك والأهلي وجهاً لوجه مساء الخميس القادم في ختام مباريات الدور الأول من الدوري المصري الممتاز.