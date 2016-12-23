اتحاد الكرة يبرر ترتيب مؤجلات الزمالك قبل لقاء الأهلي

اتحاد الكرة: ترتيب مباريات الزمالك هو الحل الصحيح

برر عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم ترتيب مباريات نادي الزمالك ضمن مؤجلات الدوري المصري الممتاز.

وشدد عامر حسين على عدم وجود حالة تعمد من أجل لعب الزمالك لمواجهة سهلة أمام الشرقية قبل أيام قليلة من ملاقاته للأهلي في الدوري الممتاز.

وأكد حسين على أن مباراة الانتاج الحربي كانت أولى مؤجلات الزمالك، مؤكداً على عدم إمكانية لعب الزمالك لمواجهة طلائع الجيش قبل لقاء الشرقية.

وأوضح حسين بأن طلائع الجيش سيخوض مباراة يوم 27 ديسمبر الجاري، مؤكداً على عدم إمكانية مواجهته للزمالك قبلها بثلاثة أيام فقط.

واختتم رئيس لجنة المسابقات حديثه بالتأكيد على ترحيل مباراة الزمالك أمام الشرقية نظراً لعدم قدرة طلائع الجيش على خوض المباراة حالياً.