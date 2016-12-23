طبيب الأهلي يكشف موقف أجاي من مواجهة الزمالك

البدري يعقد جلسة مع طبيب الأهلي

عقد حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي جلسة مع خالد محمود طبيب الفريق من أجل التعرف على موقف النيجيري جونيور أجاي مهاجم الفريق.

وطلب البدري خلال جلسته مع طبيب الأهلي بضرورة التعرف على موقف أجاي من المشاركة في المباراة المقبلة للفريق أمام الزمالك.

وأكد خالد محمود على أن أجاي يعاني من كدمة في الكاحل، لكنه شدد على جاهزيته للمشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية ومن ثم المباريات.

وسيلتقي الأهلي مع الزمالك يوم 29 ديسمبر في ختام مباريات الدور الأول من مسابقة الدوري المصري الممتاز على ملعب بتروسبورت.