شوقي يعلن موقف متعب وغالي من التجديد للأهلي

وكيلهما: متعب وغالي يريدان إنهاء مسيرتهما في الأهلي

أكد نادر شوقي وكيل الثنائي عماد متعب وحسام غالي على رغبتهما في إنهاء مسيرتهما الكروية في صفوف النادي الأهلي.

وينتهي تعاقد متعب وغالي مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، حيث ينتظر الثنائي تجديد التعاقد مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وشدد شوقي على أن مسؤولي الأهلي لم يفاتحوا اللاعبين في مسألة تجديد تعاقدهما حتى الآن، مشدداً على رغبتهما في البقاء مع الفريق.

واختتم نادر شوقي حديثه بالتأكيد على انتظار متعب وغالي لمسؤولي الأهلي من أجل مفاتحتهما في أمر التجديد قبل شهر يناير القادم.