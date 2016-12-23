الأهلي يعلن موقفه من خوض القمة في بتروسبورت

الأهلي: سنواجه الزمالك على أي ملعب

أعلن شيرين شمس الدين المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن موقف فريقه من خوض مباراة القمة المقبلة أمام الزمالك على ملعب بتروسبورت بالقاهرة.

وشدد المدير التنفيذي للأهلي على أن فريقه بات جاهزاً لخوض مباراة القمة على أي ملعب يختاره اتحاد الكرة والجهات الأمنية في الفترة الحالية.

وأشار شمس إلى أنه لم يتلق أي خطابات من اتحاد الكرة بشأن تعديل ملعب المباراة، مشدداً على جاهزية الأهلي لخوض المواجهة في بتروسبورت.

واختتم شمس حديثه بالتأكيد على أنه في حال رؤية الجهات الأمنية لضرورة نقل المباراة فإن الأهلي سيكون جاهزاً لخوضها على أي ملعب.