قرعة نارية لريال مدريد وبرشلونة في كأس أسبانيا

ريال مدريد يواجه إشبيلية.. وبرشلونة مع أتلتيك بلباو

أعلن الاتحاد الأسباني لكرة القدم عن قرعة دور الـ16 من مسابقة كأس ملك أسبانيا، والتي تشهد إقامة مباريات نارية لفريقي ريال مدريد وبرشلونة.

وأوقعت القرعة ريال مدريد في مواجهة قوية أمام فريق إشبيلية، في الوقت الذي سيصطدم فيه برشلونة بفريق أتلتيك بلباو.

وسيلتقي أتلتيكو مدريد مع لاس بالماس، في الوقت الذي سيلتقي فيه فياريال مع ريال سوسييداد في مواجهة أخرى.

كما سيلتقي فالنسيا مع سيلتا فيجو في لقاء آخر، في الوقت الذي سيحل فيه ألافيس ضيفاً على ريال سوسييداد.

وجاء القرعة كاملة كالتالي:

– لاس بالماس/أتلتيكو مدريد.

-أثلتيك بلباو/برشلونة.

-ريال مدريد/إشبيلية.

-ريال سوسييداد/فياريال.

-ديبورتيفو لاكورونيا-ديبورتيفو ألافيس.

-فالنسيا-سيلتا فيجو.

-أوساسونا-إيبار.