حارس مرمى الأهلي يفاضل بين عرضين للرحيل في يناير

مسعد عوض يتلقى عرضين من الدوري المصري

بات مسعد عوض حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أبواب الرحيل من الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان اللاعب قد عقد جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي خلال الفترة الماضية مبديًا عن حزنه الشديد من استبعاده بشكل نهائي من المباريات وعدم دخوله في حسابات الجهاز الفني.

وأخبر اللاعب عبد الحفيظ أنه سيرحل عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير وهو ما رحب به النادي.

وشهدت الساعات الأخيرة تلقي حارس الأهلي عرضين من أندية في الدوري المصري للانتقال إلى أحدها في يناير.

وأشار مصدر مقرب من مسعد عوض أنه تلقى عرضين أحدهما من المقاولون العرب والآخر من فريق بتروجيت.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب يفاضل حاليًا بين العرضين للانتقال إلى أحدهما خلال فترة الانتقالات الشتوية.

يذكر أن الأهلي يمتلك بين صفوفه ثلاث حراس غير مسعد عوض وهم: شريف إكرامي ومحمد الشناوي وأحمد عادل عبد المنعم.