فيديو.. إبراهيم فايق: عماد متعب النسخة الأخيرة لأفضل مهاجم مصري سوبر

إبراهيم فايق يتغني في عماد متعب

تغني الإعلامي إبراهيم فايق في عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمس الخميس في برنامجه التلفزيوني ” الحريف ” المذاع على قناة dmc سبورت.

وأكد فايق أن عماد متعب النسخة الأخيرة من المهاجم المصري السوبر مشددًا على أنه لم يأتي حتى الآن منذ ظهور متعب مهاجم يمتلك تلك الإمكانيات.

وأشار فايق إلى أن متعب مهاجم من طراز حسام حسن وأنه من أفضل المهاجمين الذين جاءوا في تاريخ الكرة المصرية.

وأوضح فايق أن إشادته لمتعب ليست من فراغ ولكن التاريخ سطر منذ فترة ومتعب لا يحتاج لشهادة أي شخص خاصة وأنه دون أسمه وسط أساطير المهاجمين في الكرة المصرية.

وتابع فايق أن هناك العديد من المهاجمين في الدوري المصري حاليًا ويمتلكون مهارات كبيرة إلا أنهم لم يصلوا إلى مستوى متعب.

وأضاف الإعلامي أن هاتريك عماد متعب في الألومنيوم أمس الخميس في مباراة دور الـ32 من كأس مصر تضع متعب مجددًا أمام أنظار حسام البدري وجماهير القلعة الحمراء.