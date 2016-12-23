راتب خيالي ومقابل مادي مجنون في صفقة انتقال أوسكار للدوري الصيني

رسميًا أوسكار يرحل من تشيلسي الى الدوري الصيني

وافقت إدارة نادي تشيلسي الإنجليزي رسميًا على العرض الصيني المقدم خلال الفترة الأخيرة من جانب فريق شنجهاي للحصول على خدمات لاعب الفريق البرازيلي الشاب أوسكار.

وأعلنت إدارة البلوز عبر الموقع الرسمي للفريق عن موافقتها على عرض فريق شنجهاي من أجل الحصول على خدمات أوسكار في يناير المقبل بعد فترة من المفاوضات.

ونجح الفريق الصيني في الحصول على خدمات أوسكار من تشيلسي مقابل 60 مليون إسترليني في صفقة كبرة للغاية بالنسبة للبلوز.

وأشارت عدة تقارير صحفية واردة عن صحيفة ” ذا صن ” الإنجليزية إلى أن اللاعب ودع زملائه منذ فترة في غرف خلع الملابس مشيرًا إلى أنها النهاية مع الفريق والانتقال للدوري الصيني خاصة بعدما فشل في مقاومة المقابل المادي الذي سيحصل عليه والذي وصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع الواحد.

ويعد صاحب الـ25 عام من أبرز اللاعبين في تشيلسي الذي نجح في استعادة هيبته هذا الموسم والقفز على صدارة الدوري الإنجليزي حتى الآن.