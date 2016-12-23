لاعب جديد على أعتاب الرحيل من الأهلي في يناير

اخر اخبار الأهلي.. مدافع الأهلي يقترب من الرحيل في يناير

كشف مصدر مسئول داخل النادي الأهلي عن أحد الأسماء القريبة من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكد المصدر في تصريحات لمراسل ” أخبـــار الأهلــــي ” أن حسام البدري المدير الفني للفريق يشعر باستياء كبير للغاية من تراجع أداء ومستوى صبري رحيل الظهير الأيسر للفريق خلال الفترة الماضية.

وأضاف المصدر أن اللاعب قد لا يكون له دور مع الفريق خلال الفترة المقبلة الأمر الذي قد يجعله أقرب للرحيل من القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأوضح المصدر أن حسام البدري مقتنع تمامًا بالمستوى الذي يقدمه الثنائي علي معلول وحسين السيد وأنهما الأقرب دائما لقيادة الجبهة اليسرى في المباريات والآخر سيكون البديل.

وشهدت الفترة الأخيرة استبعاد كبير لصبري رحيل من مباريات الأهلي حتى بعد منح معلول راحة من المباريات كان حسين السيد هو البديل الأول للاعب التونسي.

وعلى الرغم من سهولة مباراة الفريق أمس أمام الألومنيوم في كأس مصر إلا أن صبري رحيل لم يشارك إلا لدقائق قليلة من المباراة.

واختتم المصدر تصريحاته مشيرًا الى أنه في حالة استمرار رحيل في الأهلي فسيكون حتى نهاية الموسم الجاري بحد أقصى.

يذكر أن الأهلي كان قد حقق فوزًا كبيرًا على الألومنيوم بنصف دستة أهداف نظيفة تأهل بها لدور الـ16 من بطولة كأس مصر.